DPWH nanalipod sa kalangay sa ilang proyekto sa V. Rama

Gidepensahan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu City ang kalangan sa P30.8-milyunes nga road project sa V. Rama Street.
Ilang giklaro nga ang kausaban sa disenyo ug interbensyon sa kagamhanan maoy nag-unang rason sa pagkalangan sa trabaho taliwala sa nagpungasi nga reklamo sa publiko.
Kini nga katin-awan gihimo human nireklamo ang publiko tungod sa taas nga kahuot sa trapiko ug ang nanggawas nga balita nga giaspalto ang kalsada bisan kon anaa pa kini sa maayong kondisyon.
Sa suwat ni District Engineer Manolo Madronio Jr. ngadto sa Cebu City Council niadtong Marso 6, 2026, iyang gipasabot nga ang P30.8-milyunes nga proyekto—nga nagsugod sa V. Rama Street paingon sa Tres de Abril sa Barangay Calamba—giplano unta kaniadto alang sa concrete reblocking.
Apan giusab kini human nagsugod ang trabaho niadtong Marso 2025.
“We would like to assure your office that the project underwent the proper procedures and processes prior to its implementation,” matod ni Madronio.
Base sa joint inspection niadtong Marso 19, 2025, nakita nga dunay ginagmay nga liki ang kalsada.
Ang mga sidewalk, curb, ug gutter guba na ug delikado sa mga tawo. Ang mga manhole covers kinahanglan na nga ayuhon o ilisan.
Tungod kay dako ang volume sa trapiko sa maong dapit, nakahukom ang mga engineer nga asphalt overlay na lang ang buhaton imbes nga reblocking aron dili kaayo mabalda ang mga sakyanan.
Giapil sab sa plano ang pag-ayo sa drainage ug mga sidewalk. Gipasabot sa DPWH nga adunay pipila ka mga babag nga nakalangan sa trabaho.
Nikabat og pipila ka bulan una naaprobahan ang Traffic Impact Clearance (TIC). / EHP