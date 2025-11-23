DPWH official gidakop sa NBI

Gidakop sa National Bureau of Investigation (NBI) ang usa sa mga kauban sa kaso ni kanhi Ako Bicol party-list representative Zaldy Co kalabot sa anomalusong P289-million road dike project sa Oriental Mindoro.
Ang NBI-Technical Information Division niaresto kang Department of Public Works and Highways (DPWH)-Mimaropa engineer Dennis Abagon sa usa ka balay sa Quezon City niadtong Dominggo, Nobiyembre 23, 2025.
Si Abagon adunay standing arrest warrant nga giisyu sa Sandiganbayan tungod sa kasong malversation through falsification (pagpangawkaw pinaagi sa pagpeke) ug duha ka kaso sa graft charges (pagpangurakot) kalabot sa mga iregularidad sa pagpatuman sa P289-milyones nga road dike project sa Oriental Mindoro. Ang proyekto gihatag sa construction firm nga Sunwest Corporation.
Ang Sunwest Corporation, nga usa sa mga co-founder si Co, usa sa top 15 construction firms nga nakakuha og 20 porsiyento o P100 bilyones nga kantidad sa flood control projects sa nasod gikan sa 2022 hangtod 2025.
Gawas kang Co ug Abagon, ang arrest warrant naglakip usab sa 15 ka DPWH-Mimaropa officials ug sa board of directors sa Sunwest Corporation.
Gi-activate sab sa Philippine National Police (PNP) ang tracker teams aron dakpon si Co ug ang iyang mga kauban sa kaso human sa instruksyon gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG).
Sa usa ka pamahayag, si DILG Secretary Jonvic Remulla miseguro nga ang due process mapatuman ug ang tanang indibidwal nga apil sa warrants makingayo nga tratuhon.
Niadtong Biyernes, Nobyembre 21, niingon si Remulla nga na-track si Co sa Japan.
Si Co nilarga paingon sa United States niadtong Hulyo alang sa medical treatment. Nagdumili siya sa pagbalik sa nasod taliwala sa imbestigasyon sa gobiyerno sa flood control anomalies, diin girason niya ang hulga sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya.
Gitudlo si Co sa pipila ka mga saksi nga usa sa mga nakabenepisyo sa multi-billion nga kantidad sa kickbacks gikan sa flood control anomalies.
Iyang gihimakak ang mga alegasyon ug gipasa niya kining maong alegasyon ngadto nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. / TPM / SunStar Philippines