DPWH official sa Bulacan gitangtang sa puwesto

Niingon si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon niadtong Huwebes, Septiyembre 4, 2025, nga gimanduan na niya ang pagpalagpot sa kanhi Bulacan First District Engineer nga si Henry Alcantara taliwala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa mga anomaliya sa mga proyekto sa pagpugong sa baha sa tibuok nasod.
“He is now dismissed. I will call for the summary dismissal of Henry Alcantara,” matod ni Dizon sa dihang giinterbyu sa taga media atol sa pag-inspeksyon sa flood control project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan.
Si Dizon niingon nga iya sab nga gimanduan ang DPWH legal service sa pagrekomendar sa pagpasaka og tukmang kaso batok kang Alcantara sa Office of the Ombudsman.
“Well, obviously, this is criminal. Pagnanakaw ito e (This is theft), P100 million... We will recommend the filing of charges with the Ombudsman,” sumala sa kalihim.
Atol sa imbestigasyon sa House Joint Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, ug Good Government and Public Accountability sa mga iregularidad sa pagpatuman sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha, si Alcantara niingon nga nagsugod siya sa pagtrabaho sa ahensiya niadtong 1994.
Niadtong 2019, ubos sa pagpangulo ni DPWH Secretary Mark Villar, matod ni Alcantara, na-promote siya isip district engineer sa First Engineering District sa Bulacan, nagdumala sa mga proyekto sa imprastraktura sa kapital nga siyudad sa Malolos ug sa kasikbit nga mga lungsod sa Bulakan (Bulacan), Calumpit, Hagonoy, Paombong, Pulilan, Balagtas, Bustos, Guiguinto, ug Plaridel.
Gikan sa 2022 hangtod 2025, gipakita sa mga rekord sa gobiyerno nga ang Bulacan First Engineering District adunay kinatibuk-an nga 450 ka mga proyekto sa pagkontrol sa baha nga gigastohan og P28.9 bilyon.
Lakip sa mga proyekto sa hurisdiksyon ni Alcantara mao ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, nga nakit-an nga usa ka ghost project ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mismo atol sa usa ka inspeksyon niadtong Agosto 20.
Atol sa House hearing kaniadtong Martes, giangkon ni Alcantara nga gipirmahan niya ang certificate of completion sa P55 milyon nga proyekto, nga unta gipatuman sa Sysms Construction Trading.
Matod ni Alcantara nga misalig lang siya sa inspection report sa iyang team ug wala niya gisusi mismo ang proyekto. / TPM / SunStar Philippines