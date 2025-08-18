DPWH patubagon sa pagkahugno sa riprap

Nagpaabot si Kongresista Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon nga makigkita kaniya ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 6th District aron ipasabot ang mga istruktura sa mga flood control project nga gitukod daplin sa Butuanon River.
Nunot kini sa pagkahugno sa usa ka bahin sa riprap sa Barangay Casuntingan.
Matod pa ni Ouano, ang DPWH kinahanglang mopresentar sa tibuok scope of work ug technical specifications sa proyekto aron mapamatud-an kon nasunod ba ang saktong standards.
Gitataw niya nga ang iyang papel limitado ra sa pagpangita og pundo, samtang ang tinuod nga pagplano, pag-design, ug pagpatuman sa mga proyekto sa pagpugong sa baha iya sa DPWH ug sa mga kontraktor .
Giawhag sab ni Ouano-Dizon ang DPWH nga ipasabot ang maong butang sa publiko sa paagi nga masabtan sa ordinaryong mga residente.
Matod niya, kinahanglang masayod ang mga tawo kon unsaon pagtukod ang mga flood control system gikan sa sheet piling ug steel reinforcements hangtod sa masonry ug riprap works aron masabtan sa katawhan kon nasunod ba ang saktong proseso ug ngano nga nahitabo ang pagkahugno.
Ang nahugno nga bahin sa Casuntingan kabahin sa 265 metros nga gitukod niadtong 2024 sa On Point Construction nga adunay P90-milyunes nga budget.
Gibanabana nga 15 metros sa riprap ang nahugno atol sa kusog nga ulan hinungdan nga nausab ang agianan sa baha padulong sa duol nga kabalayan ug nabanlas ang lima ka balay.
Ang danyos gibanabana sa P500,000.
Tungod kay ang proyekto wala pa opisyal nga na-turn over sa gobiyerno, ang gasto sa pag-ayo abagahon sa kontraktor.
Una nang niingon ang On Point Construction nga tinguha nila nga maayo ang nadaot nga bahin sulod sa tulo ka adlaw, apan ilang namatikdan nga ang usa ka bahin sa
Butuanon flood control system nagpabilin nga dili kompleto tungod kay ang laing kontraktor wala pa makahuman sa ilang gitakda nga bahin.
Ang insidente nakapabalik sa mga kabalaka bahin sa pagka-vulnerable sa Mandaue City sa baha.
Bisan tuod ang proyekto ubos sa P3.8-bilyunes nga gahin ni Ouano-Dizon, iyang gipasabot nga ang pagsulbad sa problema sa pagbaha sa Butuanon River nagkinahanglan og labing minos P12 bilyunes. / CAV