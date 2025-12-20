DPWH projects sa Danao City gipugngan ni Durano

Wala hatagi og perrmit ni Mayor Nito Durano ang pipila ka mga proyekto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga gitagana para sa Dakbayan sa Danao sa tuig 2026.
Kini tungod sa kabalaka nga ang mga proyekto wala nahiuyon sa mga prayoridad nga panginahanglan sa siyudad.
Gibutyag ni Bise Mayor Ivy Durano ang baruganan sa mayor atol sa usa ka press briefing.
Matod niya daghan sa mga proyekto nga gisumiter sa DPWH 5th District naglakip sa pag-re-concrete sa mga dalan nga maayo pa ug mapuslan pa kaayo.
“Subo nga palandungon, ang mga proyekto nga gisumite sa DPWH ngadto ni Mayor Nito para sa 2026 dili prayoridad nga mga proyekto sa siyudad,” matod sa bise mayor.
Sumala niya, ang mga opisyal sa DPWH nipahigayon og courtesy call ni Mayor Durano aron mangayo og “permit to proceed” para sa ilang mga gisugyot nga buluhaton.
Apan base sa assessment ug inspeksyon nga gihimo sa Danao City Engineering Office, nakit-an nga kadaghanan sa mga dalan nga gi-target dili pa kinahanglan nga sementuhon og usab.
“Naa pa may lain nga angay’ng sementuhon nga karsada sa Danao, nganong gub-on man ang maayo pa?,” kini ang pamahayag ni Mayor Durano, dungan sa paghatag og gibug-aton sa iyang pagsupak sa pag-ilis sa mga dalan nga mapuslanon pa. Tungod niini, wala aprobahi sa mayor ang mga gisugyot nga proyekto ug wala siya moisyu sa gikinahanglan nga mga permit.
Dugang pa ni Bise Mayor Durano, pormal na nga nisuwat si Mayor Durano ngadto sa Opisina sa Presidente aron ilatid ang mga prayoridad nga proyekto sa siyudad.
Lakip niini ang rehabilitasyon ug pag-ayo sa mga taytayan ug mga flood mitigation structures nga nangaguba o naanod sa Bagyong Tino.
Gihangyo sab niya ang pagkanselar sa mga proyekto nga dili kinahanglanon ug ang pagbalhin sa pundo sa DPWH aron matubag ang dinalian ug prayoridad nga panginahanglan sa Dakbayan sa Danao.
Para ni Mayor Durano, ang kalambuan sa imprastraktura kinahanglan nga motubag sa tinuod nga kahimtang sa dapit ug sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan, imbes nga ipadayon lang tungod kay naay pundo o tungod kay naplano na kini.
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Danao niingon nga nagpabilin silang abli sa pakig-alayon sa tanang nasudnong ahensiya sa gobiyerno, apan gipasabot nila nga padayon nilang panalipdan ang interes, kaluwasan, ug pundo sa mga Danawanon pinaagi sa sakto, makiangayon, ug responsable nga pagplano ug pagpatuman sa mga proyekto. /