Dr J: Mga sentro mohawod og balik

Tungod sa 7’4” nga higante sa San Antonio Spurs nga si Vioctor Wembanyama, nagtuo si basketball legend Julius Irving nga mobalik ang panahon diin ang mga sentro mao ang modominar sa National Basketball Association (NBA) ug mao ang manghakot sa MVP awards.
Gikan 1956 hangtod 1980, ang dominanteng mga sentro sama nila ni Bill Russell ug Wilt Chamberlain mao ang magpulipuli sa pag-angkon sa MVP titles. Nausab kini sa dekada 80 panahon nila ni Larry Bird, Magic Johnson, ug Michael Jordan diin di na sentro ang ningdominar.
“I think Wemby is going to change that,” matod ni Irving kinsa gitawag og Dr. J. / Gikan sa wires