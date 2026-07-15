Dr. Nikki di moatras sa gipasaka nga cyber libel batok ni Byron

Gipadayag ni Cebu Provincial Capitol public health consultant Dr. Elisse Nicole “Nikki” Catalan nga iyang ipadayon ang mga kasong cyber libel nga iyang gisang-at batok sa kanhi consultant sa Kapitolyo nga si Byron Garcia, ug wala siya naghuna-huna og bisan unsang out-of-court settlement o pakig-areglo gawas sa korte.
Gihimo ni Catalan ang maong pamahayag human mitambong sa gikatakdang arraignment ug preliminary conference, diin gisibog sa korte ang iyang arraignment aron resolbahon una ang pipila ka mga nag-ung-ong nga isyu sa proseso.
“We really just want to follow the judicial process and see it through. I’m not keen on settling at all. We will move forward because actions, whether done in person or online, have consequences, especially if they carry criminal liability. What we’re asking for is accountability,” matod ni Catalan.
Si Catalan, kinsa anak ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, nanalipod sa iyang kaugalingon nga siya usa ka pribadong lungsuranon ug nagpadayag og kasubo nga nadamay siya sa maong kontrobersiya.
Sa laing bahin, ang private prosecutor nga si Atty. Joselito Thomas Baena niingon nga ang korte nitutok una sa pagresolba sa mga preliminary nga isyu, hinungdan nga naoktaba ang arraignment ni Catalan.
Gidugang niya nga ang laing kasong cyber libel nga gisang-at ni Dr. Janos Vizcayno Jr. miuswag na, diin ang prosekusyon nipresentar kaniya isip testigo. Hinuon, wala pa matiwas ang iyang testimonya ug ipadayon kini sa sunod nga husay.
Sa dihang gikuhaan sa iyang habig, si Garcia nibalibad sa pagtubag sa mga pangutana sa mga tigbalita, gawas sa courtroom ug nitambag nga mosubay sa iyang Facebook page alang sa iyang pamahayag bahin sa maong kaso. /