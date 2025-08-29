Draft Combine moabli sa PBA pre-season activities

Ang Draft Combine para sa nangandoy na makasulod sa Philippine Basketball Association (PBA) maoy mosilbi nga unang activity para sa pre-season sa liga.
Saulogon sa PBA ang ika-50 na anibersaryo niini sa pagsugod unya sa season.
Ang Combine nga naghatag higayon sa mga team nga masusi ang kahimtang ug abilidad sa mga rookie prospects, ipahigayon sa Septiyembre 4 ug 5 sa Ynares Sports Arena sa Pasig. Ang duha ka adlaw nga kalihukan magsilbi og prelude sa Season 50 Rookie Draft sa Septiyembre 7 sa Mall of Asia Music Hall.
Lakip sa mga iladong ngalan nga moapil sa Combine sila Fil-foreign guards Dalph Panopio ug Jason Brickman, kanhing NCAA MVP Will Gozum, LJay Gonzales sa Far Eastern University, Chris Koon sa Ateneo, Christian Manaytay sa University of Santo Tomas, Mark Sangco sa St. Benilde, ug uban pa.
Nakasumiter pud sa ilang aplikasyon si UAAP 3x3 MVP CJ Austria ug kauban sa La Salle nga si Joshua David, Vincent Cuajao ug Arthur Roque sa Letran, John Cedric Abis sa Perpetual Help, Justine Guevarra sa University of the East, Jake Gaspay sa St. Benilde, ug Neil Jay Tolentino sa Arellano University.
Ang Terrafirma maoy tag-iya sa season’s no. 1 overall pick nga gisundan sa Phoenix. / RSC