Dragons mibugwak og kayo sa Greywolves

Mga duwa karon:

12:30 pm- CRMC batok SHS-AdC (High School)

2:00 pm- USC batok BC (High School)

3:30 pm- UV batok USJR (High School)

5:00 pm- UC batok USJ-R (College)

Napahugtan sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang ilang paggunit sa solong liderato sa high school division human nila gipangbugwakan og kayo ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 78-55, sa premirong duwa kagahapon, Sabado, Oktubre 5, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Sa kadaugan, ang Dragons ningsulbong ngadto sa ibabaw nga bahin dala ang 4-1 nga rekord samtang ningsukarap ang Greywolves sa 1-2 nga baraha.

Sa ikaduhang duwa, gipangkawras sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM), 70-65.

Ang Wildkittens ningkatkat paingon sa labing una nilang daog sulod sa tulo ka mga duwa samtang ang UCLM nahagbong sa 1-2 nga baraha.

Sa ikatulong duwa, gipangmakmak sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 70-62.

Ang Baby Webmasters ningsaka sa 3-0 nga rekord samtang ang Baby Panthers natagak sa 2-1 nga rekord.

Sa presstime, padayon pa nga nagsangka ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of San Carlos (USC) Warriors sa main game sa bugtong college division nga engkuwentro. / ESL