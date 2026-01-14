Dragons mikusokuso sa Baby Wildcats

Padayon ang kainit sa defending champions Cebu Eastern College (CEC) Baby Dragons ug ilahang gipangkusokuso ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Baby Wildcats, 83-53, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 12-under basketball tournament sa University of San Carlos (USC) gym sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Enero 13, 2026.
Sa kadaugan, napahugtan sa Baby Dragons ni coach Mark Anthony Tallo ang ilang paggunit sa liderato dala ang 3-0 nga rekord.
Bugnaw pa ang duwa sa Dragons sa sayong bahin apan dihang nakabugwak na sila og sugod og init nga opensa, nakaposte sila og 31-15 nga labaw.
Ningburot pa sa 38 puntos ang labaw sa Dragons, 67-29.
Gipangulohan ni Perseus Kallyx Berame ang Dragons pinaagi sa iyang 16 puntos samtang niamot og 13 puntos si Francis Jeevan Macalisang.
Sa premirong duwa, gipangmakmak sa San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguar Cubs, 53-31.
Gipanglampornas sab sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles ang Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves, 67-40, sa main game. / JBM, ESL