Dragons mipakaging sa Baby Lancers

Gipakaging sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang defending champion University of the Visayas (UV) Baby Lancers, 42–39, sa usa ka kulbahinam nga engkuwentro niadtong Huwebes, Enero 29, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 15-Under basketball tournament sa Cebu Coliseum.
Nakakompleto og three-point play si Reynard Sususco sa nahabiling 6.9 segundos ug mao kini ang nagtukmod sa Dragons sa kadaugan.
Niini, nagpabiling buhi ang paglaom sa Dragons nga makasulod sa semi-finals.
Ang Dragons nga ningsaka sa 5-2 nga rekord, nagkinahanglang modaog batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers karong Sabado, Enero 31, aron makaseguro og puwesto sa semis.
Taliwala sa ilang kapildihan, ang Baby Green Lancers nakakuha ra gihapon og puwesto sa semis kauban ang Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Baby Wildcats ug Baby Panthers.
Sa laing duwa, gipangdagit sa Sacred Heart School–Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eaglets ang Benedicto College Baby Panthers, 58–48.
Niini, buhi pa sab ang paglaom sa Magis Eaglets alang sa semis apan ang ilang poruhan nagdepende pa sa resulta sa panagsangka sa Dragons ug Baby Panthers karong adlawa. / JBM, ESL