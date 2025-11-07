Drainage, retention ponds sa Monterrazas subdivision ipaimbestigar sa SK-Guadalupe
Nanawagan ang Sangguniang Kabataan (SK) sa Barangay Guadalupe alang sa hingpit nga imbestigasyon sa mga retention ponds ug drainage systems sa Monterrazas human sa lapad nga pagbaha atol sa Bagyong Tino.
Sa usa ka Facebook post niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, si Guadalupe SK Chairperson Matt Estenzo niingon nga ang Barangay Resolution 25-145 gisang-at ug giaprobahan en masse aron pag-awhag sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo, Department of Environment and Natural Resources (DENR), Mines and Geosciences Bureau (MGB), Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO), ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) nga susihon ang performance o katakos sa tanang retention ponds sulod sa Monterrazas development.
Gi ni Estenzo nga ang pagbaha subay sa Banawa Creek, ilabi na duol sa MHAM College of Medicine ug Bo’s Coffee Banawa, niabot sa giladmon nga hangtod na sa hawak ug ang kolor sa tubig baha “morag mocha,” nga nakaapekto sa mga balay nga kaniadto wala pa makasinati og baha.
Iyang namatikdan nga ang sapa nagkonektar sa Arrabal River sa Mambaling ug moagi sa Labangon ug Tisa.
Kini maoy iyang gihunahuna nga rason sa susama nga kolor ug kondisyon sa tubig baha nga nakita usab sa maong mga dapit atol sa bagyo.
“Kinahanglan nga molihok kita karon sa dili pa ulahi ang tanan. Padayon ta for a safer Guadalupe and Cebu City,” matod ni Estenzo. / CDF