Drainage sa A.S. Fortuna 90% na nga kompleto

Anaa na sa 90 porsiyento nga nahuman ang flood-control project ubay sa A.S. Fortuna Street, nga gitumbok nga hinungdan sa pag-usos og maayo sa problema sa baha sa maong dapit.
Matod ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang mga flood-control measures sa A.S. Fortuna hapit na mahuman, hinungdan sa dako nga kalambuan sa usa sa mga dapit sa dakbayan nga labing daling bahaon kaniadto.
“If you observe, we no longer receive complaints about flooding in A.S. Fortuna,” pamahayag pa ni Ouano.
Apan giangkon sa mayor nga nagpadayon ang trabaho sa Barangay Tipolo, usa pa ka dapit nga dugay nang nag-antos sa baha matag kusog nga uwan.
Iyang gidetalye nga ang drainage improvement project sa Tipolo anaa na sa 65 porsiyento ug gilauman nga mahuman karong tuiga.
Masaligon si Ouano nga kung mahuman na ang nahabiling mga trabaho sa drainage, masulbad na gyud sa hingpit ang problema sa baha nga dugay nang naghatag og kahasol sa mga residente ug mga motorista sa dapit sulod sa daghang katuigan.
Ang kagamhanang lokal kasamtangang nagpahigayon og drainage rehabilitation projects sa pipila ka dapit, lakip na sa P. Remedio Street, diin gipatuman ang pagsira sa dalan sugod niadtong Mayo 25, 2026, aron paghatag og agianan sa konstruksyon.
Gilauman nga molungtad og usa ka bulan ang maong proyekto ug target nga mahuman sa Hulyo 6.
Ang maong rehabilitasyon kabahin sa mas dako nga tinguha sa pagpalambo sa kapasidad sa drainage ug dagan sa tubig sa tibuok dakbayan, ilabi na sa mga dapit nga kanunay daling bahaon kon mag-uwan og kusog. / ABC