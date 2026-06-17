Drainage sa Canduman hawanan gamit ang vacuum machine truck

Nagpadala og usa ka vacuum machine truck ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue aron limpyuhan ug suyopon ang mga basura sa barado nga drainage ubos sa nasudnong dalan nga nagkonektar sa Barangay Canduman ug mga silingang dapit niini,
Suma ni Liga ng mga Barangay President Dante A. Borbajo, kini maoy tubag sa dugay na kaayong problema sa baha.
Matod ni Borbajo nga ang drainage system, nga gisubayan sa tubig paingon sa Barangay Cubacub, pipila na ka tuig nga barado, hinungdan sa pagpundok sa stagnant nga tubig ug localized nga pagbaha.
“We requested assistance from Mayor Jonkie Ouano because this problem has been lingering for a very long time, and the drainage has been completely blocked,” pahayag ni Borbajo.
Dugang niya nga gawas sa siltation o pagpundok sa lapok, ang dili saktong paglabay sa basura maoy nakapasamot sa sitwasyon, hinungdan nga iyang giawhag ang mga residente sa pagbuhat sa saktong pagdumala sa basura.
“Some people stubbornly throw their garbage anywhere, and all of it eventually accumulates right inside our drainage lines,” dugang niya. / ABC