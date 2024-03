Drayber mihatag og ‘suborno’, gipangita

Gipangita ang drayber nga nalambigit sa giingong pagsuborno sa usa ka sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) nga nakuhaan og nag-viral video alang posibleng mga kasong legal.

Atol sa pakighinabi kang Edwin Jumao-as, hepe sa Team, siya niingon sa Lunes, Marso 25, 2024, nga sa pagkakaron nakigtambayayong sila sa ilang legal department.

Ang video nga nikatap sa social media nagpakita sa usa ka Team enforcer nga nakadawat og butang gikan sa usa ka truck driver human siya gihatagan og citation ticket sa dalan sa Brgy. Alang-Alang, dakbayan sa Mandaue, pasado alas 3:00 sa hapon niadtong Huwebes, Marso 21.

Gihisgutan usab ni Jumao-as nga nagplano sila nga makig-estorya sa Mandaue City Legal Office aron masuta ang intensiyon sa Siyudad kalabot sa legal nga aksyon batok sa drayber.

Sa Marso, siya niingon nga lima na lang ka porsyento sa gibana-bana nga 320 ka mga personahe sa Team ang nagpabilin nga way body camera.

Si Jumao-as namahayag nga tumong nila nga masangkapan ang tanang team personnel og body cameras sa tuig 2025.

NATAPOS

Matod ni Jumao-as nga natapos ang imbestigasyon niadtong Biyernes sa hapon, Marso 22, ug gisuspenso dayon sa trabaho ang nalambigit nga enforcer.

Ila sab nga girekomendar ang pag-terminate sa enforcer nga si Jay (di tinuod nga ngalan), ngadto sa City Administration, Legal, and Human Resources Department sa samang adlaw.

Usa ka Team enforcer na si Jay sukad pa sa termino ni kanhi Mandaue Mayor Thadeo “Teddy” Ouano, apan temporaryong nahunong ang iyang trabaho isip Team enforcer human niadto ug gipadayon lang niadtong Enero 22, 2024.

Gibutyag ni Jumao-as nga nakadungog sila og mga hungihong nga si Jay nalambigit sa pagpangilkil, apan napamatud-an lamang kini dihang nigawas ang viral video niadtong Huwebes, Marso 21, 2024.

Matod ni Jumao-as, si Jay maoy ika-12 nga enforcer nga gitaktak sa trabaho tungod sa giingong kalambigitan sa pagpangilkil sukad nilingkod si Jumao-as isip Team head niadtong Enero 2021.

Sa video nga nikatap sa social media, makita ang usa ka Team enforcer nga nakadawat og butang gikan sa usa ka truck driver human siya gihatagan og citation ticket sa dalan sa Barangay Alang-Alang.

Atol sa ceremonial turnover sa mga pasilidad sa Mandaue City College (MCC) sa Lunes, Marso 25, si Mandaue Mayor Jonas Cortes nibutyag sa pakighinabi nga kasamtangang nag-imbestigar sa giingong insidente sa pagpanuborno.

Si Cortes nipasalig nga ang enforcer, kon mamatud-an nga sad-an sa maong buhat, tangtangon sa ilang katungdanan.

“Rest assured there will be no sacred cows (favored personnel) in my administration, and those found guilty will be terminated,” matod ni Cortes.

Samtang, matod ni Jumao-as, ang enforcer nga nalambigit sa giingong kasong bribery niangkon nga usa lang ka kalapasan sa obstruction ang gipasaka sa drayber, bisan kon dunay tulo ka mga kalapasan ang drayber.

Matag usa niining mga kalapasan adunay multa nga P1,000.

Gipadayag ni Jumao-as nga wala gisunod sa enforcer ang standard operating procedure sa pagpanakop sa mga traffic violator.

Partikular nga gidid-an sa maong pamaagi ang enforcer sa pagpasulod sa iyang kamot sulod sa sakyanan sa drayber samtang nagdawat og mga dokumento sama sa lisensya sa pagmaneho o sa dihang naggunit og official receipts certificates of registration (OR/CR).

Si Jumao-as namahayag nga subay sa pamaagi, ang drayber nga madakpan kinahanglang motugyan sa ilang mga dokumento gawas sa sakyanan ngadto sa enforcer aron malikayan ang pagpangilkil.

Bisan tuod si Jumao-as namahayag nga base sa ilang assessment, ang drayber unta maoy nipasiugda og suborno, apan ang pagdawat sa suborno usa gihapon ka dakong kalapasan sa enforcer. / HIC