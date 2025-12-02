Drayber na-trap sa manobela human midasmag sa paril

Multicab nga padulong sa Dakbayan sa Tagbilaran ang nabangga sa sementado nga koral sa National Highway sa Barangay Tangohay, Lungsod sa Dimiao, Probinsiya sa Bohol alas 6:25 sa buntag, Martes, Disyembre 2, 2025, human makatulog ang driver niini.
Naangol ang tulo ka sakay nga silang Elmer Eghot, 54, Bryan Alizor, 43, ug Rex Limbaga. 43, pulos taga Ubujan District, Tagbilaran City samtang ang drayber nga si Vincent Jumao-as, 26, residente sa Barangay Looc, Jagna Bohol ang naipit sa manobela sa multicab tungod sa kakusog sa impact sa iyang pagkabangga.
Sa imbestigasyon sa Dimiao Municipal Police Station nga gikan sa Lungsod sa Alicia ang maong multicab nga dunay plate number GBY 6348 color orange ug padulong sa Tagbilaran.
Pag-abot sa kurbadahon nga karsada sa Barangay Tangohay sa Dimiao, nakatulog ang drayber nga maoy hinungdan nga nawagtangan kini og kontrol sa manobela ug nibangga sa kongkreto nga koral.
Dali nga nanawag sa police station ang mga residente aron ma-rescue ang mga biktima.
Malampuson nga nakuha ang drayber nga napiit ug gidala sa Valencia Hospital apan gibalhin ra sab sa Governor Gallares Memorial Hospital lakip na ang tulo ka pasahero niini. / AYB