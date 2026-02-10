Drayber nakaligis patubagon sa LTO 7

Niluwat og show cause order ang buhatan sa Land Transportation Office (LTO) 7 ug nipahamtang og 90-day nga pagkasuspenso sa driver’s license batok sa 21-anyos nga drayber kinsa nakaligis-patay sa batan-ong negosyante sa Paseo Saturnino Road, Barangay Banilad, Cebu City niadtong kadlawon sa Dominggo, Pebrero 8, 2026.
Patay ang biktima nga si Kingston Ralph Cheng, 23, negosyante, human nagligsan sa naghaguros nga Toyota Innova samtang naglakaw duol sa resto-bar sa Maria Luisa Subdivision sa maong adlaw.
Niguwa nga egatibo sa alcohol ang suspek nga drayber nga si Sean Andrew Pajarillo human gipaubos sa liquor test sa pribadong ospital, diin siya naka-hospital arrest samtang nagpaalim sa iyang mga samad.
Sa Pebrero 17, 2026 gikatakda ang hearing sa buhatan sa LTO 7 Operations Divison, N. Bacalso Avenue, Cebu City diin gikinahanglan nga motunga ang maong drayber ug ang pag-submit sa gipangayo nga show cause nga nagsaysay sa rason, nganong dili angaya’ng ipaubos sa suspensiyon o pagbakwi sa iyang lisensiya.
“Road safety is everyone’s responsibility. We urge all drivers to strictly follow traffic rules, drive defensively, and always remain alert and sober behind the wheel. A moment of recklessness can result in irreversible tragedy,” pahinumdom sa LTO 7 Officer-in-Charge Regional Director Francisco “Franz” Ranches Jr., ngadto sa mga motorista.
DI HUBOG
Sa susamang kalambuan, sigon pa ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, information officer sa Cebu City Police Office, nga base sa findings gikan sa ospital diin gidala si Pajarillo, dili kini hubog.
“Negative ang result ang nigawas sa findings,” matod pa ni Los Baños.
Dugang ni Los Baños nga lakip sa ilang sutaon sa imbestigasyon ang nigawas nga pasangil nga nikatap sa social media nga nakaligis sab ang maong drayber sa laing lugar sa wala pa mahitabo sa Paseo Saturnino Road, Banilad.
Gibantayan karon ang suspek sa mga personnel sa Traffic Enforcement Unit, CCPO.
Sa naunang kamanduan sa LTO niadtong Lunes, Pebrero 9, 2026, si Pajarillo nag-atubang og kalapasan sa Section 48 (Reckless Driving) ug dili na angaya'ng makakupot og lisensiya ubos sa Republic Act 4136, ug ang pagmaneho ubos sa ilimnong makahubog o ilegal nga drugas base sa RA 10586.
Human sa insedente, pakyas ang maong drayber sa pagpakita sa iyang lisensiya ug gimanduan sa pagsurender niini. / LTO PR