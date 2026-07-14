Drayber naratol gisundan og patrol car, e-bike nalimbuwad

Naangol ug gidala sa tambalanan ang unom ka sakay sa usa ka e-bike human nalimbuwad niadtong alas 4:00 sa kaadlawon sa Hulyo 14, 2026, sa Katipunan Street, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang drayber sa e-bike, nga giila sa alyas Berto, 40, maoy nagrabehan human makaangkon og samad sa ulo.
Ang iyang mga sakay nga sila alyas Jeo, 20; Ken, 16; Katie, 17; Lloyd, 20; ug Dexter, 17 nakaangkon sab og minor injuries.
Matod ni Jeo, gikan sila sa Cebu City Medical Center (CCMC) diin namalit sila og tambal ug pauli na unta sa Barangay Punta Princesa sa dihang nahitabo ang aksidente.
Sa pikas bahin, niingon si Katie nga nabanggaan sila sa sakyanan sa Cebu City Transportation Office (CCTO) maong nalimbuwad ang ilang gisakyan.
Apan sumala sa drayber sa CCTO nga giila sa alyas John, gisundan nila ang e-bike tungod kay overloading ug niagi sa highway.
Nipasabot ang taga CCTO nga gisuwayan lang nila kini pagpahunong, apan wala mopatuo ang drayber, nisubay kini sa gutter sa daplin sa dalan, ug nalimbuwad. / GPL