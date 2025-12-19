Drayber ni Cabral gikonsiderar nga ‘person of interest’

Gimanduan ni Acting Philippine National Police (PNP) Chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ug ang Police Regional Office (PRO) Cordillera nga mopahigayon og lawom nga imbestigasyon sa kamata-yon ni kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) Undersecretary Maria Catalina Cabral.
Sa press briefing, giingon ni Nartatez nga iya nang gitahasan ang regional director sa PRO-Cordillera Administrative Region sa pagseguro nga tanang anggulo ang matan-aw.
Si Cabral gideklarar nga patay human mahulog sa usa ka pangpang sa Kennon Road sa Tuba, Benguet niadtong Huwebes sa gabii, nalambigit sa mga isyu bahin sa mga flood control projects.
Bisan pa sa nahitabo, nisaad si Nartatez nga ipadayon ang pagkuha sa tanang gikinahanglang impormasyon ug ebidensya bahin sa mga anomaliya sa flood control projects, subay sa instruksyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga sutaon pag-ayo ang kontrobersiya ug papanubagon ang tanang nalambigit.
Samtang gipahayag ni PNP Spokesperson Brig. Gen. Randulf Tuaño nga ang drayber ni Cabral giisip na karon nga usa ka “person of interest.”
Giingon usab niya nga gimanduan ang CIDG sa paggamit sa ilang gahom sa pag-subpoena sa cellphone sa namatay ug sa drayber niini.
Gikompirmar sab ni Interior Secretary Jonvic Remulla nga ang lawas ni Cabral gipaubos sa autopsy ug DNA testing aron maseguro ang iyang pagkatawo.
“However, the family positively identified her already but we cannot rely on that alone kasi again baka may budol play dito eh. Maninigurado pa tayo. Baka budol play eh, di ba. Baka ibang katawan ginamit. Sabi ng pamilya sila na yun, pero baka tumakas sa ibang lugar, hindi ba. Marami kasing nagfi-fake ng death certificate eh, so naninigurado lang kami na siya talaga yun,”matod ni Remulla.
Gipahimangnuan ni Remulla ang ubang mga akusado nga ang kamatayon dili makapanalipod kanila. / TPM / SunStar Philippine