Drayber patay, angkas ‘grabe’ sa bangga

Patay nang nahilandig sa tambalanan ang usa ka nagmaniho sa motorsiklo ug angol ang iyang angkas sa dihang napasok sa trailer truck nga nakadasmag kanila alas 3:40 sa hapon, Lunes, Hunyo 24, 2024, sa national highway sa Cansaga sa lungsod sa Consolacion.

Ang drayber mao si Sherwin Sumanting, hamtong ang panuigon, ug taga District 4, Brgy. Pulpogan, Consolacion ug ang angkas mao si “Jev”, 16, ug ulitawo.

Samtang, ang drayber sa trailer truck mao si Mark Vincent Lucero, hamtong ang panuigon, ug taga Brgy. Corte, lungsod sa Carmen.

Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Consolacion ubos sa kamanduan ni P/Lt. Col. Ruel L. Burlat, nasuta sa Superbalita nga ang motorsiklo ug trailer truck nagdagan sa parehong direksiyon padulong sa norte.

Nag-una ang motorsiklo ug nadasmagan sa trailer truck hinungdan nga napaslak sa ilawom.

Ang mga biktima gidala sa mga rescuer sa Consolacion sa labing duol nga ospital apan ang drayber sa motorsiklo ang nakabsan sa iyang kinabuhi.

Ang drayber sa trailer truck gikustodiya sa kapulisan sa Consolacion samtang nagpaabot sa kaso nga ipasaka batok kaniya nga reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and da­mage to property. / DVG