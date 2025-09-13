Drayber sa 01K wa pa makadawat sa subsidy alang sa ‘Libreng Sakay’

Wa pa kadawat ang mga drayber sa modern utility public vehicles (MUPVs) nga nag-operate sa 01K nga rota og bisan unsa nga subsidy gikan sa “Libreng Sakay” nga programa sa gobiyerno.
Ang maong programa usa ka lakang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) aron makatabang sa mga estudyante ug trabahante nga makapagamay sa ilang galastuhan sa plete matag adlaw.
Ang matag unit unta makadawat og P3,500 nga subsidy matag adlaw gikan sa budget sa gobyerno nga gibanabana nga P160 milyunes alang lang sa 01K nga rota.
Apan ang mga drayber niingon nga wala pa gyud sila makadawat og bisan unsa nga subsidy sukad nagsugod ang libreng sakay niadtong Hulyo 23, 2025.
“Septiyembre na, gisaaran mi og subsidiya sa sinugdanan pero ‘in process’ pa daw ug wala pa mi kabalo sa eksaktong kantidad,” matod ni Alyas Paldo sa usa ka interbyu niadtong Biyernes, Septiyembre 12, 2025.
Gibutyag usab ni Paldo nga wa gipahibawo sa LTFRB ang mga polisiya sa programa ngadto sa publiko, nga niresulta sa reklamo sa mga pasahero ngadto sa mga drayber ug konduktor.
Gipadayag niya ang kasakit nga iyang gibati kung ang mga pasahero masuko kanila tungod kay dili sila tugotan nga dunay magbarog o mag-overload atol sa peak hours.
Dugang pa niya, kinahanglan nga ipahibalo sa LTFRB ang mga polisiya sa programa tungod kay lisod ipasabot sa mga pasahero ang ilang sitwasyon isip transport workers.
Ang mga transport workers nga nag-operate sa programa walay ideya kung unsaon pag-claim ang subsidy nga pundo gikan sa gobiyerno.
Samtang si Konsehal Winston Pepito, tsirman sa Committee on Transportation sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo, niingon nga ang “Libreng Sakay” nga programa gikatakdang molanat hangtod sa tuig 2028 uban sa suporta gikan sa pundo sa gobyerno. / Bryce Ken Abellon, USJR Intern