Drayber sa ambulansiya, gikiha na sa pamilya ni Kwek

Hingpit na nga gipasakaan og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide sa Biyernes, Abril 17, 2026, ang driver sa ambulansiya sa Barangay Apas nga si Kevin Ryan Gesta, 23, kinsa giingon nga nag counterflow ug mibangga sa duha ka tinun-an nga nag motor sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz sa siyudad sa Sugbo niadtong Abril 14, 2026.
Ang maong insidente niresulta sa pagkamatay ni Braille Nichole Kwek, 18, taga Isla sa Camotes ug pagka-angol sa klasmeyt nga maoy nagmaneho sa motor nga si Juan Antonio Seares Ladioray, 19.
Matud ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga sa wala pa maabot ang amahan ni Kwek gikan sa Dubai, ang apohang lalaki sa biktima maoy nagsilbing complainant sa kaso.
Sa Sabado, Abril 18, 2026, sa ala 1:00 sa hapon, ang mga kabanay, pamilya ug mga tinun-an sa kusrong Mechanical Engineering sa University of San Carlos ang nagdagkot og kandila sa ilawom sa flyover sa Ayala timaan sa ilang paghandom kang Braille Nichole.
Didto usab ang amahan ni Braille Nichole nga si Brian Kwek nga nagdangoyngoy samtang nagsud-ong sa mga kandila nga giugbok.
Misinggit ang amahan og hustisya sa kamatayon sa iyang 18 anyos nga anak ug gitinguha niya nga mapanubag ang nakapatay niini.
Ang Cebu City Police Office (CCPO) pinaagi ni Colonel George Ylanan ug si Cebu City Mayor Nestor Archival mipadangat sa ilang pahasubo sa pamilyang Kwek ug miduyog kini sa pagpanawagan sa hustisya.
Si Gesta kasamtangan pa nga gibalhog sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO. / AYB