Drayber sa ambulansiya nga nakaligis, gikiha na

Gipasakaan na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Serious Physical Injury and Damage to Property sa Huwebes, Abril 16, 2026, ang drayber sa ambulansiya sa Barangay Apas nga si Kevin Ryan Gesta, kinsa nakabangga og motorsiklo nga gisakyan sa duha ka tinun-an sa University of San Carlos Talamban Campus (USC-TC) nga nikalas sa usa kanila.
Kahinumdoman nga ni-counterflow ang ambulansiya sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue, Siyudad sa Sugbo niadtong Martes sa hapon, Abril 14, 2026, ug iyang nadasmagan ang kasugat nga motorsiklo nga gimaneho ni Juan Antonio Ladioray, 18 anyos.
Si Ladioray padayon pang giatiman sa tambalanan, samtang ang iyang angkas nga si Braille Nichole Kwek, 17 anyos, taga Isla sa Camotes, nakalas diha-diha atol sa hitabo.
Ang duha pulos nagtungha sa USC-TC sa kursong Mechanical Engineering.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga ang nipasaka og kaso mao ang kabanay ni Ladioray.
Samtang ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide ang isunod usab sa pagpasaka kon maabot na ang amahan ni Braille Nichole gikan sa Dubai, diin kini nagtrabaho.
Nipasabot si Ylanan nga kompleto na ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa laing kaso apan ang desisyon sa amahan mao na lang ang ilang gipaabot.
“Una, na-file na kay naay complainant ani katong sa Serious Physical Injury katong buhi nga naa sa hospital karon and the Damage to Property, samtang ang Reckless Imprudence Resulting in Homicide wala pa because nagpaabot pa sa desisyon sa amahan, moabot pa ang amahan gikan og Dubai,” matod ni Ylanan.
Gipahibalo ni Ylanan nga sa kasamtangan gikustodiya pa sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit ang drayber sa ambulansiya nga si Gesta.
Napaubos na sab sa liquor ug drug test ang driver apan pulos kini nagnegatibo. / AYB