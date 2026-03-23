Drayber sa ambulansya patay sa bangga sa motorsiklo

Patay ang drayber sa ambulansya human nibangga iyang motorsiklo sa laing motorsiklo alas 7:10 sa buntag, Dominggo, Marso 22, 2026, sa national highway, Barangay Tubigagmanok, Lungsod sa Asturias.
Giila ang biktima nga si Tomas Waskin Alibango, 51, minyo, taga Barangay Santa Lucia, Asturias, ug drayber sa ambulansya sa lungsod.
Gideklara siya nga dead-on-arrival sa Asturias Infirmary Clinic, diin siya gidala human nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo ug kalawasan.
Si Jhon Paulo Sanggutan Anog, 18 anyos, taga Purok Osmeña 2, Barangay Old Bago, Asturias nga nagmaneho sa Rusi nga motorsiklo nga way lisensiya ug helmet, gitanggong na sa Asturias Police Station.
Si Anog nakaangkon og minor injuries uban sa iyang 2-anyos nga anak babaye.
Sumala ni Police Executive Master Sergeant Yuri Colonia, imbestigador sa Asturias Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nga ang biktima gikan sa ilang panimalay sakay sa Honda Click nga motorsiklo padulong mo-duty.
Nagsunod siya sa motorsiklo nga gimaneho ni Anog.
Pag-abot sa dapit nga nahitabuan, ni-left turn si Anog kay mopalit og pan sa bakery.
Gumikan sa kakalit sa panghitabo, nadasmagan sa biktima ang motorsiklo ni Anog.
Gumikan sa kakusog sa impact, nangalamba ang duha.
“Ang 2 anyos naanghelan, naokey ra intawon apan naangol ang amahan. Pero ang biktimang drayber sa ambulansiya maoy nagrabehan sa ulo,” matod ni Colonia.
Nasuta sa imbestigasyon nga wala sab marehistro ang motorsiklo ni Anog. Gipahibalo ni Colonia nga ang pamilya sa namatay dili interesadong mopasaka og kaso batok kang Anog.
Naluoy sila niini kay adunay mga gagmay’ng bata unya walay trabaho. / GPL