Drayber sa BFP gikiha human midaro sa pickup

Pasakaan og kaso kadtong bombero ug drayber sa Toyota Revo nga nidaro sa pickup truck nga nahitabo sa intersection sa Junquera Street, duol sa University of San Carlos (USC) Main Campus niadtong hapon sa Miyerkules, Septiyembre 9, 2026.
Gipasakaan na sa Traffic Enforcement Unit (CCPO-TEU) og kasong Reckless Imprudence Resulting in Physical Injuries and Damage to Property si Johansen Gasco Trazo, 32, nga nagmaneho sa AUV nga Toyota Revo Tamaraw FX gipanag-iya sa Bureau of Fire Protection (BFP).
Nasayran sa imbestigador sa kaso nga si Police Master Sergeant Benedicto Ejan nga expired na sab ang driver’s license ni Trazo sukad pa niadtong Hulyo 2026.
Makita sa CCTV ang panagbangga nga stop signal ang lane sa P. del Rosario apan nilahos ang AUV kay adunay emergency nga gitubag, samtang nilahos sab ang pickup sa Junquera St. hinungdan nga nahitabo ang panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impak, nahayang ang pickup samtang maayong pagkapiyapi sa atubanga’ng bahin sa AUV.
Ang pickup truck gimaneho ni Ma. Elena Tan Cayetano, 58, uban sa iyang pasahero nga si Reynaldo Roña Cayetano ug gidala ang mga biktima sa pribado’ng tambalanan.
Padayon pang gitino sa mga imbestigador ang danyos sa duha ka sakyanan nga nalambigit sa aksidente. / ABC