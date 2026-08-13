Drayber sa dump truck ‘nakatulog,’ midaro sa balay, motor ug sakyanan

Nidaro og pipila ka motor, sakyanan ug usa ka balay ang usa ka dump truck human giingong nakatulog ang drayber samtang nagmaneho sa Sityo Dasuna, Barangay Das, Dakbayan sa Toledo, pasado alas 3 sa kaadlawon niadtong Agusto 12, 2026.
Ang drayber nga si Peter Obsioma, 30, dunay live-in partner, residente sa Barangay Cambang-ug, Toledo City, maoy nagmaneho sa Howo dump truck.
Sumala sa imbestigasyon, gikan sa Barangay Magdugo, Toledo City si Obsioma ug padulong unta sa Naga City nga may kargang graba ang iyang truck.
Pag-abot sa maong lugar, giingong nakatulog si Obsioma samtang nagmaneho hinungdan nga nalahos ang truck sa pikas lane ug nakaigo sa usa ka tindahan, Yamaha nga motorsiklo, ug multicab nga giparking sa daplin sa karsada.
Wala pa sab nihunong ang truck ug nipadayon sa pagdagan hangtod nilahos kini sa usa ka balay nga adunay garahe, diin naigo niini ang upat ka motorsiklo ug usa ka Toyota Fortuner.
Naangol sab si Obsioma tungod sa insidente ug daling gidala sa Toledo City General Hospital alang sa pagpatambal.
Sa pagkakaron, padayon pa nga gisusi sa mga awtoridad ang kantidad sa danyos sa mga balay, sakyanan, ug motorsiklo nga naapektuhan sa insidente.
Posible sab nga mapasakaan og tukmang kaso si Obsioma gumikan sa nahitabong aksidente. / JDG