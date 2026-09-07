Drayber sa garbage truck nakuhaa’g shabu, armas

Naposasan ang usa ka drayber sa pribadong truck sa basura human nakasaghid og sakyanan ug nakuhaan pa og armas ug gituohang shabu sulod sa iyang bag sa Barangay South Poblacion, Dakbayan sa Naga mga alas 2 sa hapon, Dominggo, Septiyembre 6, 2026.
Ang suspek giilang si Edwin Rico Alferez, 47, adunay kapuyo, ug nagpuyo sa Purok Germilina, Barangay Guindarohan, Lungsod sa Minglanilla.
Sumala ni Police Master Sgt. Aristeo Tampus, imbestigador sa Naga City Police Station, nagbiyahe si Alferez padulong unta sa Aloguinsan aron maglabay og basura dihang nakasaghid siya og pribadong sakyanan sa National Highway, Barangay East Poblacion.
Aron mahusay ang insidente, gidala sila sa police station.
Pag-abot sa buhatan, gipangayuan si Alferez sa iyang lisensya ug mga dokumento sa truck, apan nagdumili siya sa pagpakita.
Matod sa suspek wala kaniya ang mga papeles kay gidala sa iyang kauban sa trabaho.
Apan nakamatikod ang kapulisan nga anaa ra kini sulod sa iyang sling bag.
Sa pag-abli sa bag, nisiwil ang kalibre .45 nga pistola nga dunay lima ka buhing bala.
Wala siya makapakita og dokumento sa armas ug niingon nga gipadala lang kini aron ibaligya.
Dihang gipaubos sa masusing rekisa, nakuha sab sulod sa iyang bag ang tulo ka pakete sa gituohang shabu.
“Mura siya'g sabog wala katugpa dihang naabot sa police station. Naglalis sila sa driver sa nasaghiran nga sakyanan unya magsige'g sulod gawas sa opisina,” matod ni Tampus.
Gawas sa Temporary Operator’s Permit (TOP) sa trapiko, mag-atubang si Alferez og mga kasong illegal possession of firearm and ammunition ug paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. / GPL