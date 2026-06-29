Drayber sa motor, angol human mibangga sa taxi

Nalandig sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang usa ka 23-anyos nga drayber sa motorsiklo human nakaangkon og mga angol sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas sa dihang nibangga sa usa ka taxi sa may General Maxilom Avenue, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo mga alas 4:00 pasado sa kaadlawon, Lunes, Hunyo 29, 2026.
Giila ang drayber sa motorsiklo nga si alyas “Loyd,” taga Dakbayan sa Mandaue, kinsa daling gitabang sa mga sakop sa Cebu City Bureau of Fire Protection (BFP) nga maoy unang nakaresponde sa dapit.
Samtang ang drayber sa taxi giila nga si Warren Cumayas, 46 anyos.
Sa pamahayag ni Cumayas, gikan siya sa Pier 4 ug nagsubay sa Benedicto St., Barangay Tejero kay paingon na unta siya mopauli sa iyang garahean sa Barangay Canduman, Dakbayan sa Mandaue.
Apan sa dihang niliko siya sa wala paingon sa General Maxilom Avenue, namatikdan matod pa niya ang motorsiklo nga nag-ekis-ekis na ang dagan ug nalahos og bangga sa kilid sa iyang taxi.
Nidugang ang drayber sa taxi nga anaa pa sa “stop” signal ang habig sa motorsiklo, apan nalahos gihapon kini tungod sab sa kadangog sa karsada.
Nakaangkon sab og samad sa kamot si Cumayas sa dihang iyang gipanalipdan ang iyang ulo human nabuak ang bintana ug nalumping ang bahin sa driver’s seat sa iyang taxi.
Sa pagsuwat niining balita, padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga kapulisan sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO). / JDG