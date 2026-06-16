Drayber sa motor nakaligis patay, hubog

Nagpositibo sa alcohol kadtong drayber nga nakaligis-patay sa usa ka pedestrian nga nilabang sa kalsada sa F. Cabahug sa Dakbayan sa Sugbo niadtong kaadlawon sa Sabado, Hunyo 13, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office (CCPO), gipailawom sa field sobriety test pinaagi sa alcohol breath analyzer ang drayber nga si Mc Vaughn Morata Polancos, 24, ug nagpositibo sa alcohol, nga nagpasabot nga nakainom sa dihang nahitabo ang aksidente.
Tungod niini, gipasakaan si Polancos og kasong paglapas sa Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013, lakip ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide nga gisang-at sa Traffic Enforcement Unit (TEU).
Sa imbestigasyon, nasayran nga nagmaneho si Polancos sa iyang motorsiklo uban sa iyang angkas nga si Kaye Fernandez Estremos, 23, gikan sa usa ka hotel sa Barangay Lahug. Pag-abot nila sa F. Cabahug Street, nabanggaan nila ang pedestrian nga si Jimmy Lumapac Jaducana, 30, nga nilabang sa karsada.
Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima ug nahagba sa sementadong karsada, hinungdan sa grabeng samad sa ulo ug ubang bahin sa iyang lawas.
Dali nga girespondehan sa emergency medical personnel ug gidala sa Cebu City Medical Center ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival sa tambalanan. / AYB