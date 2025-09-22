Drayber sa motor patay sa bangga

Namatay ang usa ka motorista human nabangga ang gimaneho niini nga motorsiklo sa usa ka taxi sa may FF Cruz Avenue corner CD Seno Street, Barangay Tipolo, Dakbayan sa Mandaue mga alas 2:30 sa kaadlawon, Lunes, Septiyembre 22, 2025.
Ang nakabsan sa kinabuhi giila nga si Ronnie C. Amadeo, 25, residente sa Sityo Sayaw, Barangay Bantigue, Bantayan Island.
Samtang ang taxi drayber nailhan nga si Pedro Macas Jr., 47, lumolupyo sa Barangay Mabolo, Cebu City.
Si Macas dunay duha ka pasahero nga mga Korean national niadtong higayona nga pulos nakaangkon og mga minor injuries.
Gisuwayan pagdala ang duha ka mga langyaw sa tambalanan apan nibalibad kini.
Samtang si Amadeo gidali pagdala sa Mandaue City Hospital apan gideklarar nga dead on arrival sa attending physician.
Kasamtangang gikustodiya sa kapulisan ang drayber sa taxi nga posibleng mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide with Physical Injury and Damage of Property. / JDG