Superbalita Cebu

Drayber sa motor, pedestrian nga naligsan, nangaangol

Drayber sa motor, pedestrian nga naligsan, nangaangol
AKSIDENTE: Gidala sa rescue personnel sa tambalanan ang drayber sa motorsiklo ug ang pedestrian nga naligsan, samtang ang motor nga nakaligis gi-impound sa Cebu City Transportation Office.
Published on

Nalandig sa tambalanan ang drayber sa motorsiklo ingon man ang usa ka babaye nga iyang nabanggaan human nakaangkon og mga samad sa kalawasan pasado alas 4 sa kadlawon sa Biyernes, Agusto 30, 2025, sa may M.J. Cuenco Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.

Giila ang drayber sa motorsiklo nga si alyas Edwin, 24-anyos ug lumad nga taga Southern Leyte. 

Sa pasiunang pakisusi, ang drayber sa motorsiklo gituohang nakainom og ilimnong makahubog ug kusog nga nagpadagan niadtong higayona.

Naglisud sab kini og istorya dihang giimbestigar sa mga awtoridad. Samtang ang babaye nga biktima padulong unta nga mangompra.

Ang duha pulos nakaangkon og mga pangos ug bun-og sa kalawasan og dali nga gipangdala sa tambalanan. / JDG 

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph