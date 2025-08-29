Drayber sa motor, pedestrian nga naligsan, nangaangol

Nalandig sa tambalanan ang drayber sa motorsiklo ingon man ang usa ka babaye nga iyang nabanggaan human nakaangkon og mga samad sa kalawasan pasado alas 4 sa kadlawon sa Biyernes, Agusto 30, 2025, sa may M.J. Cuenco Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang drayber sa motorsiklo nga si alyas Edwin, 24-anyos ug lumad nga taga Southern Leyte.
Sa pasiunang pakisusi, ang drayber sa motorsiklo gituohang nakainom og ilimnong makahubog ug kusog nga nagpadagan niadtong higayona.
Naglisud sab kini og istorya dihang giimbestigar sa mga awtoridad. Samtang ang babaye nga biktima padulong unta nga mangompra.
Ang duha pulos nakaangkon og mga pangos ug bun-og sa kalawasan og dali nga gipangdala sa tambalanan. / JDG