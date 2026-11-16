Drayber sa multicab nakapiyong, mibangga sa bus gikasugat; 1 patay

Niangkon ang drayber sa multicab pickup-type nga nakapiyong siya samtang nagmaneho hinungdan nga nitipas sa pikas lane ug gikasugat ang bus nga niresulta sa pagkamatay sa senior citizen ug pagkasamad sa tulo pa ka indibidwal, pulos pasahero sa bus pasado alas 11 sa buntag, Nobiyembre 15, 2026, sa Barangay Anislag, Lungsod sa Pinamungajan.
Giila ang namatay nga si alyas Maria, 60, residente sa Pinamungajan.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, paingon sa Dakbayan sa Sugbo ang bus samtang ang multicab nga gikan sa Dakbayan sa Naga paingon sa Pinamungajan aron magrasyon og baboy, nga maoy naandan sa drayber matag adlaw nga Dominggo.
Ang drayber sa multicab nga giila nga si alyas Felix, matod pa nakapiyong samtang nagmaneho ug nakurat na lamang sa iyang pagmata dihang hapit na siyang modasmag sa kasugat nga bus.
Matod sa drayber sa bus nga si alyas Jess, wala na niya makontrolar ang manobela dihang namatikdan ang nagpadulong nga multicab.
Tungod niini, nisangko ang bus sa usa ka balay daplin sa dalan diin adunay mga dos por dos nga kahoy nga nilapos sulod sa sakyanan ug nakaigo sa mga pasahero, lakip na sa senior citizen nga giingo’ng natuhog nga niresulta sa iyang pagkamatay.
Naangol sab ang tulo ka laing indibidwal nga padayong gipatambalan sa ospital.
Samtang, nipasalig ang tag-iya o operator sa bus nga abagaon ang tanang galastuhan sa pamilya sa namatay, sa mga naangol ug sa tag-iya sa balay nga nadaot sa aksidente.
Gitanggong sa Pinamungajan Police Station ang duha ka drayber human sa hitabo. /PRL