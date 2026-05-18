Drayber sa NBI positibo sa gun powder residue

Ang giingong drayber sa National Bureau of Investigation (NBI) nga nadakpan human sa insidente sa pagpamusil sa Senado niadtong miaging semana, nagpositibo sa gunpowder residue.
Sa press briefing, gibutyag ni Southern Police District (SPD) Spokesperson Lt. Margaret Panaga niadtong Lunes, Mayo 18, 2026, nga base sa paraffin test nga gihimo sa Scene of the Crime Operatives (Soco).
Ang paraffin test usa ka pamaagi sa pag-detect sa nahibiling pulbura sa kamot sa usa ka tawo nga mahimong nagpasabot nga bag-o lang kini nigamit og armas.
Ang suspek nga giila nga si Mel Oragon, 40, nadakpan human nilanog ang sunodsunod nga buto sa sulod sa Senado niadtong Miyerkules sa gabii.
Matod ni Panaga, narekober gikan kang Oragon ang usa ka brown sling bag nga adunay 30 ka buok buhing bala sa 5.56-caliber, usa ka long magazine nga may sulod nga 26 ka buok bala sa 5.56, ug usa ka short magazine nga adunay 15 ka buhing bala sa 9mm.
Apan nagpadayon pa ang imbestigasyon aron matino kon si Oragon ba gyud ang nagpabuto o na-expose lang sa residue.
Sumala pa ni Panaga, ang suspek gipaubos na og inquest proceedings ug nag-atubang og mga kaso lakip ang paglapas sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ingon man alarm and scandal, kagubot ug paglapas sa kalinaw sa publiko, pagsukol ug dili pagtuman sa awtoridad, pagdisturbo sa proceedings, trespass to property, paglapas sa security rules sa Senado, ug direct assault. / PNA