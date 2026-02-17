Drayber sa pick-up nakasaghid og siklista gisubay na sa LTO 7

Dali nga nisibat ang usa ka pick-up human makadam-ag sa babayeng nagbisikleta diha sa may H. Cortes Street, Corner A.S. Fortuna St., Banilad, sa Dakbayan sa Mandaue.
Kuha sa CCTV footage sa traffic sa maong lugar nga ang biktima nga si Cleonel Torres Bruce, 48 , kinsa nagsakay sa iyang bisiklita paingon unta mopauli sa ilang panimalay gikan sa trabahuan, kalit lang nga gibanggaan sa usa ka pick-up.
Bisan paman sa hitabo, daling nipasutoy pagpadagan ang driver sa sakyanan nga nakuhaan sa giingong plate number nga GAT 6351 gikan sa incident report sa mga pulis sa siyudad.
Nidangop na sa kapulisan ang pamilya sa biktima aron ipa-blotter ang nahitabo.
Matod sa igsuon sa biktima, nipasalig ang mga awtoridad nga motabang sa kaso, apan giingong molanat pa og duha ngadto sa tulo ka bulan una pa mailhan ang drayber sa maong pick-up.
Gi-klaro sa Land Transportation Office (LTO-7) nga dili kinahanglang maabtan og duha ngadto sa tulo ka buwan ang pagsusi sa mga nanag-iya sa plate number sa usa ka sakyanan nga malambigit sa krimen o disgrasya sa kadalanan.
Kini maoy gipasabot ni Francisco Ranches Jr., pangu sa LTO-7 subay sa reklamo nga nadawat kabahin sa usa ka hit and run incident sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Pebrero 12, 2026.
Hinuon iyang gipasabot nga dili sa tanang higayon mo-release sila sa detalye sa tag-iya sa sakyanan o sa driver niini tungod sa balaod sa nasod, ilabi na kon dili balido ang rason.
Subay niini, nanawagan ang pamilya sa biktima nga matabangan sila sa pag-ila sa driver sa maong sakyanan nga maoy manubag sa mga kasong ikapahamtang batok kaniya. / ANV