Drayber sa ride hailing service napiskan og tubig, nanunggab

Wala na makapamasahero ang duha ka drayber sa habal-habal human nanunggab og laing drayber tungod lang kay napiskan sa naglim-aw nga tubig sa karsada sa S. Vestil Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo alas 8:00 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 1, 2025.
Ang biktima nga nakaangkon og samad dinunggaban sa tiyan mao si alyas Leo, usa ka aircon technician nga taga Candagit, Lungsod sa Sibonga.
Ang mga suspek giila nga silang alyas Jon, 36, ug alyas Boy, 43, mga drayber sa habal-habal nga pulos taga V. Rama, Barangay Guadalupe.
Base sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, ang insidente nagsugod samtang nagdagan ang ilang mga motorsiklo subay sa S. Vestil Street dihang nibusina ang biktima sa gisundan niyang duha ka motor nga gituohang gikasuko sa mga suspek.
Pag-abot sa unahan, ni-overtake ang biktima ug napiskan gikan sa naglim-aw nga tubig ang usa sa suspek.
Tungod sa pagkapisik, nigukod ang duha ka suspek ug gibabagan ang motor sa biktima ug nahitabo ang komprontasyon ug ang pagpanunggab tumong sa tiyan. / AYB