Drayber sa SUV gigamit pagpanulis, nasikop

Gumikan sa mga impormasyon nga nahipos sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo human gipulibkar ang kuha sa CCTV camera sa sakyanan nga maoy gihimong getaway vehicle, human gitulis ang duha ka jewelry store nga nahimutang sa dalan Calderon Brgy. Ermita, dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Agusto 8, 2024.

Pasado alas 8 sa gabii, Martes, Agusto 13, 2024, hingit nga natultulan sa kapulisan ang Mitsubishi Adventure color silver gray nga adunay plate number GAB 5200 nga gi-parking sa usa ka hilit nga dapit sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, Mandaue City.

Matod ni P/Lt. Col. Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), ug kasamtangan nga spokesperson sa SITG nga giumol sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga daling mirespondi ang mga polis sa Carbon uban sa Mandaue City Police Office (MCPO).

Naaabtan ang drayber sa aong SUV nga si Marcial Ponesto, taga Barangay Pagsabungan, dakbayan sa Mandaue.

Si Ponesto lumad nga taga Lanao del Norte apan sa dihang pagpangutana sa mga pulis siya mibutyag nga taga Iligan ang iyang kagikan.

Mosibat na unta kini apan nababagan sa mga polis ug nakita nila nga aduna ni dala nga armas sa sulod sa sakyanan ug sa ilang paghiling nakakuha pa sila og granada ug mga jacket.

"Actually nakit-an na siya kay ga sige og trace ang atoang mga operatives using the CCTVs coming from private agencies and of course informants of the police, so na abot sila ato nga lugar and agi pud og tabang sa mga molopyo didto nailhan ang mao nga driver," matod ni Police Lt. Col. Macatangay.

Una kini nga gi-parking sa Pagsabungan, Mandaue City apan giingong gireklamo kini sa mga silingan kay maglisud na pag agi ang ubang mga sakyanan.

Tungod niini mihangyo sa iyang mga higala nga Barangay Paknaan i-park ang SUV ug mipasalig nga iya ra kining kuhaon.

Apan tungod sa kadaghan na nga nasayod sa plate number ug kolor sa sakyanan daghan ang mihatag og impormasyon sa kapulisan labot niini.

Sa pagsunod sa mga kuha sa CCTV camera gibutyag ni Macatangay nga unang nag abot ang usa ka motor ug ang getaway vehicle sa dalan MC Briones ug misunod ang laing mga suspetsado sa gawas sa usa ka dakong tindahan sa may Burgos ug ang kataposan sa dalan Colon.

Midiretso kini paingun sa usa ka motel sa dakbayan sa Talisay ug ang kataposan nga kuha sa CCTV camera didto nasigpatan ang maong sakyanan sa Barangay Looc, Mandaue City.

Nasuta na nila kon si kinsa ang nanag-iya sa maong sakyanan nga giingong usa ka pulis nga nagranggo og Police Master Sergeant nga na destino sa National Capital Region nga giingong naka-leave sa trabaho atol sa nahitabong pagpanulis.

"Yes, we were also able to trace that and that is also one of our POIs actually so we are preparing cases for this people so let’s see where the evidence will lead," dugang ni Macatangay.

PAROJINOG GROUP

Nailhan na ang upat sa mga suspetsado diin matod ni Macatangay sakop sa usa ka dakong grupo nga nagbase sa Mindanao nga mao ang Parojinog robbery group.

Ang duha niini giingong naa pa sa Sugbo samtang ang laing duha posibling nakagawas na apan ila na kining nailhan kung si kinsa.

Ang laing lima giila nga local boys apan lumad nga taga Mindanao ug anaa na sa Sugbo namuyo.

Nagtuo usab si Macatangay nga dunay mastermind ang maong grupo nga mao karon ang ilang gisusi sanglit dili kini mahitabo kung walay mobarog nga liderr nga maoy mohatag sa kamandoan. Dunay gipang tug-an ang maong drayber apan nagdumili na sa paghatag sa impormasyon si Macatangay.

Gipasalig ni Macatangay nga kung mahuman na ang tanang papel ug ang pagkuha sa mga ebidensya mamahimong makapasaka na sila og kaso karong Biyernes, Agusto 16, 2024.

Tungod sa maong kalamboan, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nalipay ug midayeg sa kapulisan sa dakbayan sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel Antonietto Cañete sa way hunong sa trabaho aron lang masulbad ang nahitabong ka­luha nga pagpanulis./AYB