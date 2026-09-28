Drayber sa SUV nakaligis og 3 ka tawo sa Lapu-Lapu, gipangita na

Gipangita sa kapulisan ang usa ka drayber sa SUV nga nisutoy human niya nadasmagan ang tulo ka pedestrian sa M.L. Quezon National Highway, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 27, 2026.
Matod ni Police Corporal Dhieson Bolambao, investigator sa Lapu-Lapu City Police Office Traffic Enforcement Unit, nahitabo ang hit-and-run mga alas 8:55 sa gabii, duol sa Amber’s Store sa Sityo Masiwa sa nahisgutang barangay.
Ang mga biktima giila nga silang Rion Bryn Sullano Macarat, 8 anyos; Gladys Malubay Sullano, 40 anyos; ug Neil Jonathan Sullano Hernandez, 39.
Ang tulo parehong nagpuyo sa Atabay, Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Matod ni Bolambao, nagbaklay sa daplin sa dalan paingon sa Marigondon Junction ang mga biktima sa dihang gidasmagan sila og kalit gikan sa luyo sa usa ka SUV.
Imbes nga motabang o mosusi sa kahimtang sa mga biktima, nisutoy hinuon og padagan ang drayber paingon sa wala matino nga direksyon.
Nadawat sa kapulisan ang taho mahitungod sa maong insidente mga alas 9 sa gabii ug dali nga nitubag ang mga rescue paramedics.
Gidala dayon ang tulo ka biktima sa Lapu-Lapu City District Hospital aron matambalan sa ilang mga samad sa lawas.
Nagsugod na sa pagrepaso sa mga CCTV footage ang kapulisan ug nakig-alayon na sila sa Traffic Management Unit ug Land Transportation Office (LTO) aron mailhan ang drayber sa maong SUV. / ABC