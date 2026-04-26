Drayber sa van angol human mibangga sa garbage truck

Anaa sa talandugon nga kahimtang ang usa ka 42-anyos nga drayber human kini napiit sa iyang gimanehong Hyundai closed van nga nibangga sa luyo sa usa ka garbage truck sa South Road Properties (SRP), atbang sa Il Corso, Barangay Mambaling, niadtong Sabado sa kaadlawon, Abril 25, 2026.
Giila ang biktima nga si Ramil Rabutan, residente sa Barangay Tipolo, Mandaue City. Milanat og kapin sa usa ka oras una hingpit nga nakuha si Rabutan gikan sa nagusbat nga sakyanan pinaagi sa pagtinabangay sa mga rescuers.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, parehong nagbiyahe paingon sa habagatang bahin ang van ni Rabutan ug ang garbage truck nga gimaneho ni Junnard Roble, 46.
Gikataho nga nihunong si Roble tungod sa stop signal sa traffic light, apan kalit lang mibangga ang nagsunod nga van ni Rabutan.
Sumala ni Roble, nakugang na lang siya sa kusog nga “paka” sa luyo sa iyang trak. Gituohang nakatagpilaw si Rabutan samtang nagdagan.
Tungod sa kakusog sa impact, napiyapi ang atubangan nga bahin sa van ug wa na kini mahitsura.
Human makuha gikan sa pagka-ipit, daling gidala ang biktima sa labing duol nga tambalanan alang sa dinaliang medikal nga pagtagad. / JDG