Driver nag-sideline pagka pusher, nasikop

Napusasan ang usa ka drayber sa public utility jeepney (PUJ) human nasikop sa buy-bust sa mga sakop sa Mabolo Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO), pasado alas 12 sa kaadlawon, Lunes, Hulyo 1, 2024, sa Sitio Sindulan, Brgy. Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.

Ang suspek giila nga si alyas Baldo, 47, nagpuyo sab sa maong sitio, nakuhaan og mga binulto sa gituohang shabu nga motimbang og 1,005 gramos nga dunay standard drug price nga P6,834,000.

Matod ni Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station, nga nigawas ang ngalan ni Baldo nga maoy tig-supply sa ilegal nga drugas sa Sindulan ug mga kasikbit nga barangay sa Mabolo.

Nigawas usab ang iyang ngalan sa mga silingang siyudad ug probinsya sa Sugbo diin siya usab ang giingong tinubdan sa ilegal nga drugas.

Base sa ilang nakuha nga kasayuran nga maka-dispose ni og kapin sa usa ka kilo nga shabu matag semana.

“Dili lang Cebu City apil na ang mga silingan nga mga syudad. Naabot pud siya sa may northern part of Cebu. Dako-dako gyud ni ang iyang area of operation,” matod ni Caacoy Jr.

Sigun sa pamahayag ni Baldo sa imbestigasyon sa kapulisan sa Mabolo nga ang supply sa ilegal nga drugas iha­tod lang, matod pa, sa ilang balay gikan sa iyang kontak nga naa sa sulod sa bilanggoan.

Tungod niini, mohimo og lawom nga imbestigasyon ang kapulisan ilabi na kon kinsa ang iyang hagbunganan sa supply sa ilegal nga drugas nga mao na usab ang ilang target sa follow up operation batok sa drugas. / AYB