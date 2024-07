Driver ‘nagbinastos’ sa babaye, gidakop

Usa ka drayber sa habal-habal gidakop sa mga polis nga nadestino sa Police Assistance Desk sa gawas sa dakong mall duol sa Barangay Luz, dakbayan sa Sugbo tungod sa reklamo sa usa ka babaye, alas 3:45 sa hapon, Martes, Hulyo 9, 2024.

Nabalhog sa Mabolo Police Station si alyas Eddie, 52, minyo, taga Canduman Housing, dakbayan sa Mandaue.

Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga samtang naglakaw ang reklamante nga si alyas Lita, 59, taga Barangay Bacayan, dakbayan sa Sugbo, giduol siya sa suspek ug gihaylo nga mosakay sa iyang motor.

Wala motingog ang babaye apan militok ang drayber nga habal-habal nga “motor, Ma’am, kay lami ang motor.”

Nibalibad siya apan giusban pa siya sa dryaber sa paglitok nga lami nga dunay giingong malisya ang nawong.

Tungod niini, nanawag na og pulis ang reklamante kay alang niya nabinastusan siya niini.

Dali nga gipusasan sa duha ka mga polis nga nadestino sa gawas sa mall ug gidala sa Mabolo Police Station.

Giangkon sa drayber sa habal-habal nga iya kadto nga nalitok apan matod pa niya nga wala kini malisya.

Dugang niya nga gilain lang sa pagsabot sa babaye ang iyang paglitok og lami ang iyang motor nga ang iyang buot ipasabot nga maayo ang mosakay sa motor kay hayahay ug dali ra usab nga moabot.

Si P/PLt., Col. Janette Rafter, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nagkanayon nga duna nay balaod batok niining pag yaga-yaga ug ang pagbinastos sa usa ka tawo nga mao ang Safe Spaces Act kun Anti-Bastos Law.

Leksyon kini ni bisan kinsa nga kusog kaayo mosulti og pulong nga double meaning nga kinahanglan nga ibutang sa lugar kay mamahimo na sila nga makiha kon molitok og pulos nga makabastos sa ilang giestoryahan nga tawo.

“Sa pagkakaron naa tay Safe Spaces Act nga nag prohibit especially sa mga unsolicited comments or mga admiration. So kita nga labi na gyud nga wala ta makaila sa tawo nga atong sultihan ana, kon nag admire ka, admire nalang sa hilom labi nag wala gyud ka kaila,” matod ni Rafter sa Superbalita Cebu. / AYB