Driver nakatulog, mibangga sa trak de karga

Naangol ang mga pasahero sa usa ka Toyota Wigo samtang grabe ang kahimtang sa driver niini human ni nibangga sa gikasugat sa closed van nga 6-wheeler truck ug miangin pa sa laing motorsiklo alas 2:45 sa hapon, Sabado, Enero 3, 2026, sa national highway sa Barangay Daanlungsod, Alcoy.
Ang mga nangaangol nga gidala sa tambalanan sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office mao sila Mary Eden Tapora Quianand, 46, taga dakbayan sa Sugbo; Rodrigo Aballe Ardaba Jr., 46, taga Nasipit, Barangay Talamban, dakbayan sa Sugbo; Kenneth Laug-Laug Lopez, 25 anyos, taga Barangay Banilad dakbayan sa Mandaue; ug ang driver nga si Richard Frias, 55, taga Burgos Street, Barangay Alang-Alang dakbayan sa Mandaue.
Sa imbestigasyon sa Alcoy Municipal Police Station nga samtang nagsubay sa nasudnong karsada ang Toyota Wigo paingon sa dakbayan sa Sugbo kalit ni nga ni-overtake sa gisundan nga sakyanan.
Apan atol sa iyang pag-overtake nakasugat niya ang truck nga gimaneho ni Junrey Alivo Mandawe, 40, taga Cavite, nga miresulta sa panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impact, natuyok ang Wigo ug naigo ang motorsiklo nga nagsunod nga gimaneho ni Jun Marcillano Ponsica, 25, taga Barangay Basak sa siyudad sa Mandaue.
Human sa hitabo, daling gidala sa tambalanan ang mga sakay sa awto samtang luwas ra ang kahimtang sa driver sa motorsiklo.
Sigun ni Police Staff Sergeant Veronico Manriquez, ang traffic investigator sa Alcoy, nga ang mga sakay sa Wigo nibutyag nga nakatagpilaw ang driver nga si Frias og nakamata na lang sa kakusog sa impact sa pagkabangga.
Gikan matud pa sila nga nag overnight sa Tumalog falls sa lungsod sa Oslob uban sa ilang pamilya ug kauban sa trabaho.
"Base sa saksi mismo kining driver sa motor maoy niingon nato nga at fault gyud ning Toyota Wigo kay naa ra sa iyang linya ang truck gani milikay pa paingon sa tuo ang van pero naigo gihapon siya sa Wigo," matud ni Manriquez.
Ang maong truck adunay karga nga mga ligid nga ihatod sa dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental.
Sa pagkutlo ning balita, ang driver sa truck gibuhian na human masuta sa imbestigasyon nga dila siya ang sad-an sa maong disgrasya.
Samtang ang driver sa awto mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Physical Injury ug Damage to Property. / AYB