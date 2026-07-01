Driver nga nagduka mibangga sa balay sa Tuburan; 4 angol

Naangol ang driver sa usa ka Nissan Urvan van ug ang tulo niini ka pasahero human kini nibangga sa usa ka panimalay pasado ala 1:30 sa hapon, Martes, Hunyo 30, 2026, sa Barangay Colonia, Lungsod sa Tuburan.
Nalandig sa tambalanan ang drayber nga si Reynaldo Marcillana, 56, minyo, nga lumad nga taga Batangas, uban sa duha ka babaye ug usa ka lalaki nga pasahero niini.
Matod ni Police Staff Sgt. Charben Sapio sa Tuburan Police Station sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, nasaag ang mga biktima samtang padulong unta sa usa ka mountain resort sa lungsod. Tungod niini, nibalik sila sa ilang giagian subay sa barangay road paingon na unta sa national highway.
Apan samtang nagbiyahe, gikaingong giduka ug nakatagpilaw ang drayber.
Tungod niini, nilahos ang van ug nidaro sa panimalay ni John Paul Ariba, hinungdan sa dakong kadaot sa sakyanan ug sa estruktura sa balay.
Hinuon, luwas ug walay bisan usa sa mga sakop sa pamilya sa tagbalay ang naangol sa maong insidente.
Ang mga biktima daling gidala sa labing duol nga tambalanan alang sa dinalian nga pag-atiman.
Gikatahong nagkasabot ra ang tag-iya sa balay ug ang drayber human sa maong hitabo. / GPL