Driver patay, angkas grabe

Patay ang dalaga nga nagmaniho sa motorsiklo samtang angol ang angkas nga menor de edad nga lalaki sa bangga nga nahitabo sa dan sa Sityo Timbangan, Barangay Guinacot, siyudad sa Danao, alas 6:20 sa gabii, Sabado, Hulyo 27, 2024.

Ang namatay giila nga si Menirba Giangan, 37, ug taga Purok Santan Lower, Barangay Quisol, Danao. Samtang ang iyang angkas mao si 'Niño', 16, usa ka tinun-an.

Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Danao ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si P/Lt. Col. Clark Arriola, nasayran sa Superbalita Cebu nga ang mga biktima nitadlas didto sa maong dapit gikan sa Pob­lacion sa Danao ug nakasugat sa usa ka Fuso Canter drop side nga gimaniho ni Teodolo Benitez Capuyan, 64, minyo, drayber sa kagamhanan sa Danao, ug taga Sitio Drydock, Barangay Dunggoan sa naa­soy nga dakbayan.

Matod sa drayber sa truck, gikan siya sa Barangay Cahumayan sa Danao ug nagpadulong sa Poblacion.

Dugang sa drayber, nawad-an siya og kontrol sa iyang gimaneho nga Fuso Canter ug nilapas sa pikas lane sa dan nga gisubay sa motorsiklo sa mga biktima hinungdan nga nabanggaan kini.

Sa kakusog sa impact sa bangga, ang trak nilahos pa sa pagbangga sa steel gate sa balay ni Hannah Barriga Enjambre. Ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo nanga­lamba sa karsada.

Gidali sila og tabang ug gidala sa Provincial Hospital sa Danao apan ang dalaga nga drayber sa motorsiklo gideklarar nga dead on arrival sa attending physician nga si Donna Fe Agan.

Samtang ang drayber sa LGU Danao, ang naa na sa kustodiya sa kapulisan sa siyudad.

Nagpaabot kini sa tukmang lakang nga himuon sa pamil­ya sa mga biktima batok kaniya nga hayan mapasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. /