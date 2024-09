Driver patay, angkas samdan

Patay nang nalandig sa tambalanan ang drayber sa motorsiklo samtang angol ang iyang angkas nga usa ka chairman sa Sanggunian Kabataan (SK) sa aksidente nga nahitabo sa national highway sa Poblacion Ward 1, lungsod sa Minglanilla, alas 2:51 sa kaadlawon, Biyernes, Septiyembre 6, 2024.

Ang namatay mao si Jay Moy­co, 21, ulitawo, estudyante, ug taga Candulawan, dakbayan sa Talisay samtang ang iyang angkas mao si SK chairman sa Candulawan nga si Jasper Cañeda, 20, ug ulitawo.

Sa pakisusi sa Superbalita Cebu ngadto ni P/Staff Sgt. Jim Canabe, ang traffic police investigator sa Minglanilla Municipal Police Station, nasuta nga ang motorsiklo nabangga sa Bongo pickup nga gikargahan og mga isda gikan sa Siyudad sa Sugbo.

Si Ronie Lagorin, 59, minyo, ug taga Tungkop, Minglanilla maoy nagmaneho sa pick up.

Sumala ni Canabe, kalit nga niliko sa wala sa 'no left turn' nga dan padulong sa merkado publiko sa lungsod tungod sa pagsalig sa drayber nga mi­ngaw ang dan tungod kay kaadlawon pa.

Apan sumala sa polis, ang drayber sa motorsiklo nilahos sa pagpadagan sa crossing human nga go ang signal sa traffic light hinungdan nga nabangga kini sa pickup nga kalit niliko.

Matod ni Canabe, ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo padung na mopauli sa ilang dapit sa Candulawan, Talisay samtang, ang pickup naghatod sa baligya nga isla sa merkado.

Dugang ni Canabe, nalabay ang SK chairman samtang ang drayber motorsiklo naigo sa pickup. Ang mga biktima gipangdala sa Minglanilla District Hospital apan ang drayber sa motorsiklo gideklarar nga dead on arrival sa attending physician.

Ang drayber sa Bongo gitanggong sa kapulisan ug nagpaabot sa lakang sa pamilya sa mga biktima sa pagpasaka sa kasong reckless imprudence resulting to homicide & seriousl physical injury and damage to property. /DVG