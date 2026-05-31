Driver patay, uyab angol sa aksidente

Patay ang driver sa usa ka motorsiklo samtang angol ang angkas niini nga uyab human sila nabangga sa poste sa kuryente sa National Highway sa Barangay North Poblacion, lungsod sa San Fernando, alas 5:25 sa buntag, Sabado, Mayo 30, 2026.
Ang gideklarang dead on arrival sa Provincial Hospital sa dakbayan sa Carcar giila nga si Franz Ruel Cabanada, 21, samtang ang naangol nga iyang uyab mao si Riolyn Trisana, 20, pulos taga Barangay Buhisan, sa dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa San Fernando Municipal Police Station, nasayran nga gikan sa habagatang bahin sa Sugbo ang mga biktima nangaligo sa pool ug paingon na kini nga mamauli.
Apan pag-abot sa maong dapit, tungod sa kakusog sa dagan, nawad-an og kontrol si Cabanada ug mibangga sa nag-parking nga motorsiklo ug sa mga tubo sa tubig, sa wala pa kini hingpit nga misalpak sa kongkretong poste sa kuryente.
Gumikan sa kakusog sa impact, nalagpot ang angkas niini nga si Trisana, samtang ang drayber nga si Cabanada nagkabayo pa sa iyang motorsiklo nga wa nay panimuot.
Dali nga gidala ang mga biktima sa Provincial Hospital sa dakbayan sa Carcar sa mga rescue personnel sa San Fernando apan gideklara si Cabanada ni Dr. Eric John Litang nga dead on arrival tungod sa dakong kadaot sa ulo ug lawas niini.
Samtang si Trisana padayon pa nga giobserbahan sa mga doctor sa pagkutlo ning balita. / AYB