Driver sa adlawan, ‘drug courier’ sa gabii

Napusasan ang usa ka ride-hailing driver uban sa kunsabo niini atol sa buy-bust operation Sabado sa gabie, Disyembre 27, 2025, sa Purok Upo, Sitio Cogon, Brgy. Catarman, Lungsod sa Liloan, Cebu.
Si Elmer (SLI), dili niya tinuod nga pangalan, 42, ulitawo, temporaryong nagpuyo sa Purok Upo, Sitio Cogon, Brgy. Catarman, Lungsod sa Liloan, Cebu ug lumad nga taga Brgy. Gun-ob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gitanggong sa Liloan Police Station samtang mag-atubang sa kasong pagpamaligya’g drugas ug paghupot sa illegal drugas.
Lakip sa napusasan ang iyang kunsabo si Rico (SLI), 50, dili niya tinuod nga pangalan, taga Purok Upo, Sitio Cogon, Brgy. Catarman, Liloan, ug lumad nga taga Brgy. Maghaway, Talisay City.
Ang mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Units (MDEU) sa Liloan Police Station maoy nipahigayon sa buy-bust operation batok sa mga suspek.
Nakuha sa ilang posisyon ang 5.25 gramos nga shabu, nga mobalor og P35,700.
Si Elmer nasuta sa mga intel operative sa MDEU nga tigpayuhot og drugas sa lugar.
Maka-dispose kini’g drugas nga walo ngadto 10 gramos matag semana.
Nadakpan na usab kini niadtong Disyembre 3, 2015, sa kalapasan sa Sec. 5 ug 11, Art. 2 of RA 9165 sa illegal drugs.
Nakagawas kini niadtong Disyembre 22, 2022.
Samtang si Rico nadakpan sab niadtong 2015 sa kalapasan sa Sec. 5 ug 11, Art. 2 of RA 9165, nga nakagawas 2021. / GPL