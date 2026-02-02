Driver sa bus nga nakadasmag-patay sa polis, gikiha na

Napasaka na sa Naga City Police Station ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Physical Injury, ug Damage to Property sa drayber sa Ceres bus nga nakabangga-patay kang Police Executive Master Sergeant Antonio Sando, sakop sa Traffic Patrol Group nga nadestino sa buhatan sa hepe sa Police Regional Office (PRO) 7.
Ang insidente nahitabo alas 7:45 sa buntag, Dominggo, Pebrero 1, 2026, sa national highway sa Barangay Inoburan, Siyudad sa Naga.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale, ang hepe sa Naga City Police Station, nga ilang napasaka ang kaso pinaagi sa inquest proceedings alas 11:45 sa buntag, Lunes, Pebrero 2, batok kang Junrel Villamor Cavalida, 43, taga Barangay Bato, Lungsod sa Samboan.
Kasamtangan nga gikustodiya sa temporary custodial facility ang maong drayber samtang gikompleto pa ang tanang dokumento.
Tungod sa maong insidente, ang PRO 7 nagbangutan sa gidangatan ni Sando nga ilang gihulagway nga buotan.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nipadangat sa iyang pahasubo sa pamilya, kabanay, ug suod nga higala ni Sando.
“We mourn the loss of Police Executive Master Sergeant Antonio Sando, a committed police officer whose years of dedicated service were cut short by this tragic incident. His passing is a profound loss to the Philippine National Police and to the community he served with honor,” matod ni Maranan.
Si Sando nagserbisyo sa Philippine National Police sulod na sa 30 ka tuig atol sa insidente.
Nasulod siya sa PNP niadtong Pebrero 1, 1996, ug gitakda untang moretiro sa katungdanan sa Hunyo 13, 2026, gani nag-andam na siya sa iyang retirement message. / AYB