Driver sa dump truck nga ‘nangawat’ og piyesa, sikop

Usa ka driver sa dump truck nga giingon’g nangawat og piyesa sa sakyanan og mga puthaw ang napusasan alas 7:50 sa buntag, Sabado, Pebrero 7, 2026, sa Sitio Kabulihan II, Barangay Ilihan, dakbayan sa Toledo.
Ang suspek nga si Edward Rodriguez Tamarra, nagpuyo sa nahisgutang dapit, giposasan sa mga sakop sa Tracker Team sa Toledo City Police Station, pinasikad sa warrant of arrest sa kasong qualified theft nga giluwatan ni Judge Hazel Miranda-Caraballe, presiding judge sa RTC-7 Branch 100, Toledo City, niadtong Enero 12, 2026, nga adunay gitugot nga piyansa nga P72 mil alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Giingon nga gikawat ni Rodriguez, ang mga piyesa sa sakyanan, ingon man mga puthaw sa trabahoan og gibaligya. / GPL