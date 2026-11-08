Driver sa hit-and-run sa Carmen, mitahan

Nitahan sa kapolisan ang 24-anyos nga drayber sa usa ka gray nga pick-up human kini mikalas sa kinabuhi sa usa ka 53-anyos nga ginang ug nakaangol sa bana niini sa usa ka hit-and-run nga aksidente sa Brgy. Puente, lungsod sa Carmen, Biyernes sa gabii, Nobiyembre 6, 2026.
Ang suspetsado nga si Christian Riel Igot, 24, taga Barangay Calumboyan, lungsod sa Sogod, nitawag sa Sogod Municipal Police Station alas 1:16 sa hapon niadtong Sabado, Nobiyembre 7, aron sa pagtahan sa iyang kaugalingon.
Gikan sa Sogod Municipal Police Station, gitugyan na ang suspek sa Carmen Municipal Police Station diin giandam na ang pagpasaka og kaso ng Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Physical Injuries, and Damage to Property batok kaniya.
Una niini, ang biktimang si Jessica Villamor Velayo, 53, nga taga Binongkalan, lungsod sa Catmon, gideklarang dead-on-arrival sa Cebu Provincial Hospital sa dakbayan sa Danao, samtang ang iyang bana nga si Rosevelt, 51, nagpaalim pa sa iyang mga samad.
Subay sa imbestigasyon sa Carmen Police Station, nagpadulong sa norte ang magtiayon sakay sa Yamaha NMax nga gimaneho ni Rosevelt sa national highway sa Brgy. Puente alas 11:00 sa gabii sa Biyernes.
Apan pag-abot sa maong dapit, kalit lang silang gidumbol sa nagsunod nga pick-up nga gimaneho ni Igot, hinungdan sa ilang pagkalabay ngadto sa kilid sa karsada. Inay mohunong ug tabangan ang mga biktima, mipasutoy hinuon pagpadagan ang drayber. / AYB