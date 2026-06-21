Driver sa motor patay sa SRP atol sa Father’s Day

Usa ka mapait nga trahedya ang nisugat sa pagsaulog sa Father's Day human nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka 18-anyos nga drayber human kini nadisgrasya sa iyang gisakyang motorsiklo sayo sa buntag niadtong Dominggo, Hunyo 21, 2026, sa South Road Properties (SRP) dakbayan sa Sugbo.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Yuri Benjamin Tatoy Gabut, 18 anyos, ulitawo, ug residente sa Harmonis Residences, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Si Gabut maoy nagmaneho sa Yamaha Aerox nga motorsiklo nga adunay plate number G5F438.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nasayran nga ang biktima nagbiyahe sa SRP ug mi-U-turn duol sa Il Corso paingon sa northbound o paingon sa direksyon sa siyudad sa Sugbo.
Apan pag-abot sa atubangan sa NUSTAR Hotel, kalit nga nawad-an og kontrol sa manobela ang biktima nga miresulta sa usa ka self-accident.
Sumala pa sa guwardiya sa hotel nga nakasaksi sa maong hitabo, iyang nakit-an ang drayber nga nisarasay sa wala pa kini natumba.
Tungod sa kakusog sa impak, nakaangkon og dakong kadaot sa iyang ulo ug lawas ang biktima nga gideklara nga dead on the spot sa mga mirespondeng medical personnel.
Ang patayng lawas sa biktima gidala na sa St. Francis Funeral Services, samtang ang kapulisan nagpadayon pa sa paghimo og spot report ug dugang pakisusi sa maong aksidente. / AYB